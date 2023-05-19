Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır? Yenisini almak gerekir mi? Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır sorusu birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. Peki bu tür durumlarda ne yapılmalı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşü..

Kurban bayramına kısa bir zaman kala kurban bayramı hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar kurban bayramı hakkında merak ettikleri bazı sorulara internette yanıt aramaya başladı.

Kurban bayramı hakkında en çok merak edilenler arasında "Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu konu hakkındaki meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soru hakkındaki görüşü..

Soru

Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66).