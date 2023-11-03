Sebastian Szymanski yuvadan uçuyor! İşte yeni takımı… Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe’de yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımın göz bebeği haline gelen Sebastian Szymanski ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili son dakika gelişmeleri futbol camiasını heyecanlandırıyor.

Sarı-lacivertli takım, sezon başında Dinamo Moskova'dan 24 yaşındaki yetenekli futbolcuyu transfer etmiş ve bu transfer için 9.7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti.

Szymanski, Fenerbahçe formasını giydiği günden bu yana etkileyici bir performans sergiliyor.

Şu ana kadar 19 maçta sahada yer alan Polonyalı orta saha oyuncusu, bu maçlarda 9 gol kaydetmenin yanı sıra 7 asistle de takımına katkı sağladı.

Szymanski'nin bu başarılı performansı, birçok Avrupa kulübünün radarına girmesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin değerli futbolcusu için transfer tekliflerinin beklendiği bir dönemde, Polonya basını bu konuda sıcak bir gelişme duyurdu.

Premier Lig ekipleri peşinde!

Polonya basınında ve A Spor’da yer alan habere göre; Sebastian Szymanski’nin sezon başında Fenerbahçe’ye gitmesi şaşırtıcı. Yıldız orta sahanın, İngiltere’nin orta sınıf takımlarında forma giyecek bir kapasitede olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün Szymanski’nin potansiyelinin farkında olduğu ve yıldız oyuncu için 40 milyon euroya kadar teklif yapabilecekleri aktarıldı.

Ayrıca bu rakamın Premier Lig için çok yüksek olmadığı, en uygun takımının Brighton olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den sonraki yeni takımının Brighton veya Newcastle United olabileceği spekülasyonları yapılıyor. Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.