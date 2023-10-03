Sebze ve meyve çürümesine son! Buzdolabına 1 adet koyan sonucuna inanamıyor! İşte o mucize ürün.. Meyve sebzelerin ömrünü uzatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evde bulunan bir malzemeyle çürüme sorununa elveda deyin.

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Sebze ve meyveleri buzdolabında muhafaza ederken yaşadığımız en büyük sorunlardan biriside şüphesiz çürüme sorunudur.

Özellikle ev hanımları bu duruma çözüm bulmak için çeşitli yöntemler deniyorlar.

Meyve sebzelerin daha uzun soluklu dayanabilmesi ev çürümemesi için uygulayacağınız basit bir yöntem bulunuyor.

Mutfaklarımıza bulunan bir malzeme ile artık sebze ve meyvelerin ömrünü uzatabileceksiniz.

İşte meyve ve sebzelerin çürümesini önleyen o ürün...

Sebze ve meyveler buzdolabında fazla neme maruz kaldığında hızla olgunlaşırlar ve yenemez hale gelebilirler.

Fakat sebze ve meyvelerin buzdolabında bozulmadan daha uzun süre kalmasını sağlayacak mucizevi bir ürün bulunuyor.

Buzdolabına koyacağınız bulaşık süngeri yardımıyla sebze ve meyveleriniz uzun süre bozulmadan kalabilecek.

Bulaşık süngeri buzdolabında bulunan nemi emeceği için meyve ve sebzeleriniz kuru kalarak daha uzun süre bozulmadan muhafaza edilecek.

Sebze ve meyvelerin uzun ömürlü olması buzdolabınıza 1 adet kullanılmamış bulaşık süngeri koymanız yeterli olacaktır.

Koyacağınız süngeri 2 hafta arayla değiştirmeniz tavsiye edilir..