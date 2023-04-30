SEÇİM 2023! Seçime kaç gün kaldı? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine kaç gün kaldı? 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Peki seçimlere kaç gün kaldı. İşte merak edilenler..

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçim için Türkiye seçim maratonuna girdi. Seçimler için geri sayım başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında sıklıkla seçimlerin yapılacağı tarihi ve seçimlere kaç gün kaldığını araştırmaya başladı.

2023 seçimlerinde yarışacak Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarının ve milletvekili adaylarının belli olmasının ardından adaylar seçim kampanyalarına başladı.

Cumhurbaşkanı adayları 2023 seçimleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Peki 2023 seçimlerine kaç gün kaldı? İşte seçimlere kalan süre..

Seçime kaç gün kaldı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Buna göre seçimlerin yapılmasına 14 gün kaldı.