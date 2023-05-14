SEÇİM 2023: Yayın yasağı bitti mi, kaçta bitecek? Türk Milleti, sandıkta son sözü söyledi. Şimdi ise gözler seçim sonuçlarında...Peki, yayın yasağı bitti mi? Yayın yasağı saat kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Saatler 17.00 oldu, sandıklar kapandı.

Türkiye'de oy verme süreci sona erdi.

Milyonların gözü kulağı seçim sonuçlarında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika mesajı da geldi.

Erdoğan, "Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek açıklama bekleniyor. Bu noktada, "yayın yasağı bitti mi" sorusu gündemde yer alıyor.

81 ilde seçim sonuçlarına odaklanan vatandaşlar, yayın yasağının sona ermesini bekliyor.

Peki, yayın yasağı bitti mi? Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Yayın yasağı saat kaçta bitecek?

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Yayın yasağının kaldırılması için gözler YSK'da...