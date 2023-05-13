Seçim günü resmi tatil mi? 14 Mayıs (yarın) resmi tatil olacak mı? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı. Seçime saatler kala vatandaşlar, “Seçim günü resmi tatil mi? 14 Mayıs (yarın) resmi tatil olacak mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine çok az bir zaman kaldı.

Milyonlarca vatandaş oy kullanmak için sandık başına geçmeyi bekliyor. Diğer yandan seçim günü ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Yarın çalışacak olan vatandaşların araştırdığı konular arasında ise seçim günü resmi tatil olup olmadığı yer alıyor.

Özel sektörde ya da kamu da hafta sonları çalışan pek çok vatandaş, yarın izinli olup olmadığını, ya da mesai ücreti alıp almayacağını merak ediyor.

Resmi tatillerde çalışanlar mesai ücreti alıyor. Peki seçim günü resmi tatil mi? 14 Mayıs (yarın) iş yerleri açık mı, mesai yatar mı? İşte merak edilenler...

Seçim günü resmi tatil mi?

Seçim günü resmi tatil değildir. Mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır. İşte resmi tatil günleri;

- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

- Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

- Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

- Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

- Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar