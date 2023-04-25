Seçim ikinci tura kalırsa hangi gün olacak, ne zaman yapılacak? İşte seçimlerde 2. tur takvimi! Ülke genelinde ilgiyle takip edilen seçimler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü düzenlenecek. Sandığa gitmek üzere vatandaşlar gün saymaya başladı. Peki seçimler eğer ikinci tura kalırsa hangi gün yapılacak? İşte YKS 2. tur seçim takvimi...

Türkiye'nin yakından takip ettiği 2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs seçimleri için sayılı zaman kalırken, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkındaki detaylar Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi ile belli olmuş oldu. İşte YSK 2. tur seçim takvimi...

Seçimler ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs 2023 seçim takvimi ve tarihleri paylaşıldı. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, bu durumda 2. tur seçimler 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılmış olacak.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvimi yavaş yavaş işlemeye başladı.

Yurt dışındaki seçmenlerin sandıkları ve sandık kurulları oluşturuldu. 75 ülke ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları hazırlandı. Son gelişmelere göre 27 Nisan Perşembe günü yurt dışında oy verme işlemi başlamış olacak. Gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitmiş olacak. Yine yurt dışı temsilciliklerde oy kullanmalar 9 Mayıs itibarıyla sona erecek.

2023 seçimleri ne zaman, kaç gün kaldı?

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. Bugün yani 25 Nisan Salı günü itibarıyla seçimlere 18 gün kalmış durumda. Yapılacak seçimler 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçimlerin tamamlanması ise saat 17.00’de olacak.