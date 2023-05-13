Seçim öncesi gözler sarı metalde! 1 gramda dahi hissedilecek... Seçime saatler kaldı, nefesler tutuldu...Milyonlar seçim sonuçlarını dört gözle beklerken, bir yandan da altını kovalıyor. Anbean takip edilen altın fiyatları, yatırımcısının merceğinde. Peki, seçim öncesi-sonrası altın ne olacak? İşte tahminler...

13 Mayıs Cumartesi günü gram altın güne 1265 TL, çeyrek 2372 TL, ONS ise 2010 TL'den başladı.

Seçime saatler kala, bu rakamlardaki en ufak hareketlilik dikkatle izleniyor.

Aylardır uzmanlar tarafından incelenen altın iniş çıkışları, seçim günü ne olacak merak ediliyor.

Yatırımcısının bir an bile gözünü ayırmadığı altın fiyatları, gram ve çeyrek başta olmak üzere milyonlarca vatandaşın da gündeminde.

Altında seçim etkisi nasıl olacak, seçim öncesi-sonrası altın fiyatları, altın yükselecek mi soruları uzmanlara danışılıyor.

Altın piyasasını etkileyen birçok faktör mevcut iken, son durumu seçimlerle şekillenecek.

Peki, seçimler altını nasıl etkiler? Altın düşer mi, yükselir mi? İşte tahminler...

Seçim kıskacında altın

Yurt içindeki seçimlerin ons altını etkilemesi beklenmiyor ancak gram altın, çeyrek altın, yarım, ata, cumhuriyet gibi altın türlerinde piyasadaki belirsizlik nedeniyle etkilenebilir.

Seçim dakikalarında ve ertesi güne kadar bir yükseliş söz konusu olabilir.

Tek bir faktörün altın fiyatlarını belirlememesinden yola çıkarak, seçim zamanına genel olarak bakıldığında iniş çıkışlar gözlemlenebilecek.