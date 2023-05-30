Seçim sonrası ilk zam! Benzine zam mı geldi? 30 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de yapılan tarihi seçimin ardından akaryakıtta ilk zam geldi. Araç sahipleri güncel yakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki benzine ne kadar zam geldi? 30 Mayıs Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının araştırılmasına neden oluyor. Son olarak 23 Mayıs 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 77 kuruş zam gelmişti. Türkiye’de gerçekleşen tarihi seçimin ardından araç sahiplerini üzen haber geldi. Benzin fiyatları değişti. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki 30 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar… Benzine zam geldi! Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 66 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. İşte güncel fiyatlar... İstanbul 30 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,40 TL Benzin litre fiyatı 21,23 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL Ankara 30 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,79 TL Benzin litre fiyatı 21,58 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL İzmir 30 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları Motorin litre fiyatı 19,86 TL Benzin litre fiyatı 21,59 TL LPG litre fiyatı 10,39 TL