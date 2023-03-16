SEÇİME DAİR DETAYLAR YAYINLANDI I Resmi Gazete'nin günlük kararları! Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 16 Mart Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 16 Mart Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 16 Mart Perşembe 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1358 Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV (Kocaeli 380 TM-Köseköy TM) Brş.N.- Kartepe Sınai TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6960)

–– Erzincan İli, Merkez İlçesi, Hocabey Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6961)

–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet ve Hanımınçiftliği Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6962)

–– 2023 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6963)

–– Bazı Alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin 22/2/2023 Tarihli ve 6835 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki 2, 3 ve 4 Sayılı Haritaların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6964)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6965)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 6966)

–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6967)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6968)

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6969)

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2022 Tarihli ve 2016/11193 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2022 Tarihli ve 2018/20035 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2017/18826 Başvuru Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/123 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/124 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/125 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/126 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/127 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 15/03/2023 Tarihli ve 2023/128 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri