Seçime kaç gün kaldı? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri ne zaman? Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Peki seçimlere kaç gün kaldı. İşte merak edilenler..

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçime kısa bir süre kala seçim hakkında aramalar hız kazanmış durumda. Vatandaşlar seçime kaç gün kaldı sorusunu internette yanıt arıyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde adaylar arasında yer alan Muharrem İnce dün yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Peki seçime kaç gün kaldı? İşte cevabı.. Seçime kaç gün kaldı? 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine bugün itibariye 2 gün kaldı.