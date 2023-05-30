Seçimler geride kaldı, gözler piyasada! Dolar - euro bugün kaç TL? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor.

Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi.

Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok.

Arama motorlarına, "30 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir.

Peki, 30 Mayıs 2023 dolar kaç TL oldu?

Dolar/TL, seçim sonrası yeni zirveler görmeye devam ediyor.

Dolar 20,3400'a çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Kur 20,30'un üzerinde hareket ediyor.

Euro/TL 21,71 seviyesinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 104,4 ile yaklaşık son 2,5 ayın zirvesinde işlem görüyor.

İç piyasada seçim sonrası oluşacak yeni kabine bekleniyor.