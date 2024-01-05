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Seçmenler muhtarlıklara akın edecek! Sorgulama ve itiraz dönemi resmen başladı

Seçmenler muhtarlıklara akın edecek! Sorgulama ve itiraz dönemi resmen başladı Seçmenler listeleri bugün itibariyle askıya çıktı. Seçmenlerin bilgilerini güncelleyebilecekleri son tarih belli oldu. İşte o tarih...