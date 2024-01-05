Seçmenler muhtarlıklara akın edecek! Sorgulama ve itiraz dönemi resmen başladı

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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek.
Seçmen listeleri saat 08.00 itibariyle muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Böylelikle seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başladı.
Vatandaşlar, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini kontrol edip güncelleme yapabilecekler.
Adreslerini farklı ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturalarını ibraz ederek askı süresi içerisinde başvurularını yapabilecek.