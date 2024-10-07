Şeflerin 'Küçük Porsiyon' Sırrı Ortaya Çıktı! İşte Nedeni... Lüks ve Michelin yıldızlı restoranların küçük porsiyonlarına rağmen neden bu kadar pahalı olduklarını hiç düşündünüz mü? Meğer şeflerin bir bildiği varmış! İşte porsiyonların az olmasının sebebi...

Yağmur Dinç

Marka, lüks sayılabilecek, ün yapmış bir şefin restoranına gittiğinizde muhtemelen doymadan kalkmışsınızdır.

Hatta, "porsiyonlar neden bu kadar küçük" diye içimizden de geçiririz.

Şeflerin tabakları "minicik" denilecek vaziyettedir.

Alınan hizmet ve ambiyans bir esnaf tarzına göre farklı olsa da, yemeklerin neden az porsiyonlu olduğu bir soru işaretidir.

Aslında, bu sorunun yanıtında başka bir mantık yatıyor.

Bakın, lüks restoranlar neden porsiyonları az tutuyor...

İŞTE SEBEBİ

Pahalı restoranlarda porsiyonların küçük olmasının birçok nedeni vardır: lezzet yoğunluğunu artırmak, estetik ve sanatsal bir deneyim sunmak, sosyal bir deneyim yaratmak ve sürdürülebilirlik sağlamak gibi faktörler bu tercihi yönlendirir.

Küçük porsiyonlar, zengin ve derin bir gastronomik deneyim için tasarlanmış olup, "fazla" yemek değil, "doğru" yemek sunma amacını taşır.