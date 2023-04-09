Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Birçok kişi tarafından merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu açıklık getirdi. İşte kurulun bu konudaki görüşü..

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç ibadeti hakkında birçok soru gündemde yer alıyor.

Oruç ibadetini bozacak veya zora sokacak durumlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Orucu bozacak durumlar hakkında internette aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar merak ettikleri konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruları yönelterek cevap arıyorlar.

Vatandaşlar "Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Bu soruya yanıt arayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden bu soruyu kurula sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmındaki "Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?" sorusunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz. Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.