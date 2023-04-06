Selfie çekin; Yapay zeka ile Barbie ve Ken olun! #BarbieTheMovie poster uygulaması Vizyon için gün sayan Barbie filmi, resmi Twitter hesabında yapay zeka uygulaması paylaştı. Barbie fanları, selfielerini yükleyerek kendi posterlerini oluşturabiliyor.

Estetik ve moda ikonu Barbie, beyazperdeye uyarlanıyor.

Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yer aldığı Barbie filmi, 20 Temmuz'da vizyona girecek.

Ünlü şarkıcı Dua Lipa da Barbie filminin karakterlerinden biri olacak. Kendisini denizkızı Barbie olarak karşımıza çıkacak.

Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği Barbie filmi afişleri de yayınlandı.

Yeni karakterlerin yer aldığı Barbie'de birçok farklı görünüm ve mesleğe sahip tipler yer alıyor.

Barbie Movie Twitter hesabından Barbie tutkunlarına özel bir paylaşım yapıldı.

Yapay zekayla Barbie ve Ken olun

Artık cep telefonunuzu veya bilgisayarınızı kullanarak kendinizi veya bir arkadaşınızı bu posterlere eklemenizi sağlayan Barbie Selfie Oluşturucu ile eğlenceye katılabilirsiniz.

Fotoğrafınızı Barbie Selfie AI sistemine girdikten sonra, biçimlendiriniz.

Otomatik olarak oluşturulan sloganlara örnekler "Bu Barbie bir öğretmen", "Bu Barbie bir yıldız", "Bu Barbie patron" ve "Bu Barbie size destek olacak" şeklindedir. Ayrıca özelleştirebilirsiniz.

Son olarak arka planınıza pembe, mavi, kırmızı, mor, sarı, turkuaz, turuncu ve fuşya gibi bir dizi renk arasından seçim yapın.

Barbie veya Ken posteriniz paylaşmaya hazır! :)

BARBIE POSTER OLUŞTURUCU