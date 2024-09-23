Seramik saksı sonları oluyor! O bitkileri sakın ekmeyin... Hem görüntüsü hem de uygun fiyatlı olmaları ile sıkça tercih edilen seramik saksılar meğer o bitkilerin sonu oluyorlarmış. İşte, seramik saksılara ekmemeniz gereken ev bitkileri...

Haber Merkezi

Hem görüntüsü hem de kokularıyla evleri güzelleştiren bitkilerin bakımında meğer ektiğiniz saksılarda oldukça önemliymiş.

Uygun fiyatlı, çevre dostu ve görüntü açısından da oldukça hoş görünen seramik saksılar meğer evinizi güzelleştiren o bitkilerin sonu olabiliyorlarmış.

Özverili bakım gerektiren ev bitkileri için tüm gerekli bakımları yapsanız dahi saksı tercihiniz seramikse o bitkilere yaptığınız bakımlar bile boşa gidebiliyor.

İŞTE SERAMİK SAKSIYA DİKİLMEMESİ GEREKEN BİTKİLER

EĞRELTİOTU

Neredeyse her evde bulunan eğrelti otları, nemli toprağa ihtiyaç duyar. Sırsız saksılar, suyun hızla buharlaşmasına neden olduğu için bu bitkilerde kuruluk yaratır. Eğer sürekli sulama yapma imkanınız yoksa, eğrelti otu bu saksılarda sağlıklı bir şekilde büyüyemez. Bunun yerine, sırlı seramik saksılar tercih edilmelidir.

SPATHİPHYLLUM (BARIŞ ÇİÇEĞİ)

Spathiphyllum yani barış çiçekleri, seramik saksılarda daha çabuk kurur ve sık sulama gerektirdiğinden doğru tercih değildir. En sağlıklı verimi almak için bu bitkiyi sırlı bir saksıda tutmak faydalıdır. Bitki, yapraklarının sarkmasıyla susuz kaldığını belirtir, bu yüzden sulama ihtiyacını kolayca anlayabilirsiniz.

VENÜS SİNEKKAPANI

Çoğu evde bulunmasa da ilginç bitkiler arasında yer alan venüs sinekkapanı bitkisi, nemli toprağı sevdiklerin seramik saksılarda bakımı önerilmez. Gözenekli yapısı, zararlı tuzların birikmesine neden olarak bitkinin sağlığını tehdit eder.

HAVA BİTKİLERİ (TİLLANDSİA)

Hava bitkileri, topraksız yetişebilen bitkilerdir ancak her ne kadar topraksız yetişen bitkilerden olsalar dahi seramik saksılar bu bitkinin kurumasına yol açabilir. Bu bitkiler, doğrudan suyun ve havanın erişimine ihtiyaç duyduklarından seramik saksılar yerine sırlı bir saksıda tutmak, nem seviyesini korumak açısından daha iyi bir seçenektir.