Serbest piyasada döviz fiyatları I Dolar bugün kaç TL? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "4 Temmuz 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 4 Temmuz 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar 25,9770 liradan, euro ise 28,3020 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 25,9750 liradan alınan dolar 25,9770 liradan, 28,30 liradan alınan euro ise 28,3020 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 25,94 liradan, euro ise 28,31 liradan satılmıştı.