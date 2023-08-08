Serbest piyasada döviz fiyatları I Dolar bugün kaç TL? Doların inişli - çıkışlı seyreden halleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolara dair detaylar, sabah saatlerinde piyasa açılışı ile gündeme geliyor. Peki, Dolar - euro bugün kaç TL?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "8 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 8 Ağustos 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar/TL 27 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL, 27,02, euro/TL 29,70 civarında işlem görüyor. Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.