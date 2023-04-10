Serbest piyasada döviz fiyatları I Dolar bugün kaç TL? Dolar ve euro seyri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doların gün içerisindeki gidişatını merak edenler, "10 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?" sorusunu gündeme getirdi, Peki, 10 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?

Yatırım yapan ya da yapmayan ancak piyasaları takip eden binlerce vatandaş, piyasalarda yaşanan harektliliği merak ediyor. Bazıları altın fiyatlarını bazıları da doların günlük gidişatını takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda inişli - çıkışlı bir seyir sürdüren dolar, zaman zaman fazlasıyla yükseldi. Son zamanlarda sakin bir seyirde ilerleyen dolar kurunun takip etmek için, piyasalara hakim olmaya gerek yok. Arama motorlarına, "10 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu?" yazan tüm vatandaşlar, haber sitelerinden sadece dolara dair detaylara ulaşabilir. Peki, 10 Nisan 2023 dolar kaç TL oldu? Dolar 19,2520 liradan, euro ise 20,9840 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 19,25 liradan alınan dolar 19,2520 liradan, 20,9820 liradan alınan euro ise 20,9840 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 19,25 liradan, euro ise 21,00 liradan satılmıştı.