Serin bir ev için pencerelerinizi bu saatte açın! İşte en ideal saatler...

Yaz aylarında evinizi serin tutmanın en pratik yollarından biri, doğru saatte pencereyi açmaktır.

Sıcaklıklar gün içinde yükselirken, akşam serinliği evinize dolması için ideal bir zaman dilimi vardır.

Peki, hangi saatlerde pencereleri açmak evinizi en verimli şekilde serinletir?

İşte uzmanlardan tüyolar ve dikkat etmeniz gereken noktalar…

Akşam ve Gece Saatleri

Güneş battıktan sonra hava sıcaklığı düşmeye başlar. Bu saatlerde pencereyi açmak, evinize serin ve temiz hava girmesini sağlar. Özellikle 20.00 - 23.00 saatleri arasında yapılan havalandırma, gün boyu biriken sıcak havayı dışarı atar ve evin içini ferahlatır.

Sabahın Serinliğini Değerlendirin

Sabah erken saatlerde, genellikle 05.00 - 08.00 arası hava serin olur. Bu zaman diliminde pencereyi açmak, evin içine temiz ve serin hava girmesini sağlar, gün boyu iç mekan sıcaklığının daha stabil kalmasına yardımcı olur.

Güneşli Saatlerde Pencereleri Kapatın

Gün ortasında, özellikle 11.00 - 16.00 saatleri arasında güneş ışığı evin sıcaklığını artırır. Bu saatlerde pencereleri kapalı tutmak ve perdeleri çekmek, iç mekanın daha serin kalmasına katkı sağlar.