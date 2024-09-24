Servis ustaları uyarıyor! Bu çamaşırları asla çamaşır makinesine atmayın!

Çamaşır makineleri, günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişken, doğru bakım ve yıkama yöntemleri de büyük bir önem taşır.
Ancak her giysi çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Hassas kumaşlardan yapılan giysiler, özel detaylara sahip kıyafetler veya özel bakım gerektiren ürünler, yanlış yıkama işlemleri sonucunda hasar görebilir.
Bu nedenle, hangi çamaşırların yıkanmaması gerektiğini bilmek, hem giysilerin ömrünü uzatır hem de bütçenize katkı sağlar.
Çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken bazı çamaşır türleri şunlardır...
Hassas Kumaşlar
İpek, kaşmir gibi ince ve narin kumaşlar, çamaşır makinesinde zarar görebilir. El ile yıkanmaları önerilir.
Deri Ürünleri
Deri kıyafetler ve aksesuarlar makinede yıkanmamalıdır. Su, derinin yapısını bozabilir.
Kürklü Giysiler
Gerçek veya yapay kürk içeren giysiler, makinede yıkandığında hasar görebilir.
Sütyen ve İç Çamaşırları
Özellikle dantel ve ince kumaştan yapılan iç giyim, makinede yıkanmamalıdır. El ile veya özel yıkama torbaları ile yıkanması daha güvenlidir.
Süslemeli veya İnce Detaylı Giysiler
Pul, dantel, veya diğer süslemeler içeren kıyafetler, çamaşır makinesinde yıpranabilir.
Kıyafetler Üzerinde Özel Talimatlar Olanlar
Etiketinde "sadece kuru temizleme" yazan giysiler kesinlikle makinede yıkanmamalıdır.