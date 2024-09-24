Servis ustaları uyarıyor! Bu çamaşırları asla çamaşır makinesine atmayın! Çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken çamaşır türlerini sizler için derledik. İşte, çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken bazı çamaşır türleri...

Hüseyin Topuz

Çamaşır makineleri, günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmişken, doğru bakım ve yıkama yöntemleri de büyük bir önem taşır.

Ancak her giysi çamaşır makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Hassas kumaşlardan yapılan giysiler, özel detaylara sahip kıyafetler veya özel bakım gerektiren ürünler, yanlış yıkama işlemleri sonucunda hasar görebilir.

Bu nedenle, hangi çamaşırların yıkanmaması gerektiğini bilmek, hem giysilerin ömrünü uzatır hem de bütçenize katkı sağlar.

Çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken bazı çamaşır türleri şunlardır...

Hassas Kumaşlar

İpek, kaşmir gibi ince ve narin kumaşlar, çamaşır makinesinde zarar görebilir. El ile yıkanmaları önerilir.

Deri Ürünleri

Deri kıyafetler ve aksesuarlar makinede yıkanmamalıdır. Su, derinin yapısını bozabilir.

Kürklü Giysiler

Gerçek veya yapay kürk içeren giysiler, makinede yıkandığında hasar görebilir.

Sütyen ve İç Çamaşırları

Özellikle dantel ve ince kumaştan yapılan iç giyim, makinede yıkanmamalıdır. El ile veya özel yıkama torbaları ile yıkanması daha güvenlidir.

Süslemeli veya İnce Detaylı Giysiler

Pul, dantel, veya diğer süslemeler içeren kıyafetler, çamaşır makinesinde yıpranabilir.

Kıyafetler Üzerinde Özel Talimatlar Olanlar

Etiketinde "sadece kuru temizleme" yazan giysiler kesinlikle makinede yıkanmamalıdır.