Sevgiliniz ya da eşinizde test edin: Duygusal olgunlaşmamışlığın 5 acı belirtisi! Yoksa siz misniz? Duygusal anlamda olgun biriyle birlikteyseniz, her anlamda mutlu olursunuz. Ancak duygusal anlamda olgunlaşmamış bir insanla birlikteyseniz, bu hayatınızda acı bir tecrübe olarak yer alabilir.

İnsanların duygularını anlamka zordur. Herkese aynı şekilde yaklaşamazsınız.

Bazıları sizin her davranışınızı kabul ederken, bazıları ise daha özel bir tavır bekleyebilir. Bu aslında insanların yapıları ve duygularının farklı oluşlarıyla alakalıdır.

Çok fazla iniş - çıkış yaşayan insanlar var. Duygusal anlamda istediğine ulaşamadığında hırçınlaşanlar...

Bazı insanlar duygusal olgunluğa eriştiğinden çok fazla yorulmayız. İlişkilerimiz sağlam ve sağlıklı olur.

Bazı insanların ise duygusal anlamda biraz daha değişmesi ve dönüşmesi gerekir.Bu tarz insanlar, duygusal olgunluğa henüz erememiştir.

Kişiyi düzeltmeye çalışmak ise zarar verebilir. Bizim ruhumuz ve duygularımız incinebilir.

Kaçmak ya da yalnızlaştırmak çözüm değil ancak daha temkinli hareket etmek gerekiyor. Bu da o kişinin duygularını anlamaktan geçer.

Özellikle duygusal olgunluğa erememiş insanların davranışlarını bilirsek, kendimizi daha jolay koruyabiliriz.

Bu insanların sergilediği 5 net özellik var aslında. Bu 5 net özelliğ ise şu şekilde sıralabiliriz;

Fazlaca savurgan oluşları

Duygusal olgunluğa erememiş insanlar, ellerindeki parayı saçmaya meyillidirler. Bunun sonucunda ise neler olabileceğini düşünmezler.

Mesela; kişi evlidir ancak sorumluluklarından önce parasını düşünmeden gereksiz şeylere harcıyor olabilir. Yani gerisini düşünmeden hareket ediyor olabilir.

Hep sizi suçlayabilir

Duygusal olgunluğa erişmemiş insanlar, kendi suçlarını kabul etmezler. Kolay yolu seçerler ve hep sizi suçlu bulurlar.

Özellikle ilişkilerde bu çok gözlemlenir. Genellikle ise erkekler bunu yapar. Bu yüzden dikkatli olun.

Kendilerini dünyanın merkezinda sanarlar

Bu tarz insanlar, sizin ne düşündüğünüzü önemsemezler. Kendilerini dünyanın merkezine koyarlar. Empati duygusundan yoksun ve bencildirler. Bu kişilerin en büyük özellikleri arasına bunları koyabiliriz.

Duygusal olgunluğa erişmemiş kişiler, hayatın akışındaki dinamiği anlamadıkları için bencildirler. Kendilerini dünyanın merkezi gibi görürler ve kendi isteklerinin başkalarının hayatlarından üstün tutarlar.

Sizen bağımlı olabilirler...

Bu ilk okumada kulağa hoş gelebilir. Ancak bir insana bağımlı olmak pek hoş değil. Diyelim ki ayrıldınız, siz olmadan yaşamayı beceremeyecek mi yani? Bu duygusal anlamda bir manipüle yöntemidir. Aman yemeyin!

Davranışlarının sonuçlarını önemsemeyebilir

Sizi kıracağını bile bile o davranışı sürdürebilir. Ya da "En fazla ne olabilir?" mantığıyla yaklaşabilir. Çünkü bu insanlar bencildir. Bencil birisinin de empati yapması beklenemez zaten.

Bu nedenle karşınızdaki insan duygusal anlamda olgun değilse, davranışlarının sorumluluğunu alamaz.