Sezonun en büyük maçı! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Sezon başından bu yana ligin zirvesinde yer alan iki takım şampiyon olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
Sezonun bitmesine 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puanlık bir avantajı bulunuyor. Sarı kırmızılılar kalan son 2 maçta 1 puan alırsa şampiyon olacak.
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın kalan 2 maçta puan alamaması ve Fenerbahçe'nin 2 maçta 6 puan alması gerekiyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere sonuçlanmıştı.
Futbolseverler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiyi büyük bir heyecanla bekliyor.
Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev derbinin bilgileri...
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Dev maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.