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Sezonun en büyük maçı! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sezonun en büyük maçı! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev maçın bilgileri...