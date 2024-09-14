SGK listeyi güncelledi! O hastalıkları geçirene erken emeklilik şansı... SGK tarafından bazı hastalıklara yakalanan ve sağlık durumu bozulan veya rapor alan vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunuluyor. Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıkların listesini açıkladı. İşte, o liste...

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen mevzuat çerçevesinde ciddi sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesi etkilenen çalışanlara malulen emeklilik hakkı sunuluyor.

SGK tarafından sunulan erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için ise belirli hastalıklardan şikayetçi olunması gerekiyor.

SGK tarafından belirtilen, sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden vatandaşların maddi güvencelerinin sağlanması ve sosyal güvence kapsamında hak desteği alabilmeleri için malulen emeklilik hakkı sunuluyor.

ÖZEL DÜZENLEMELERİ KARŞILAMAK GEEKİYOR

Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşamlarını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik seçenekleri, SGK tarafından belirlenen özel düzenlemelerle destekleniyor.

Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen hastalıklar ise belirli özel durumları da içeriyor. İş gücünde yüzde 60 ve üzeri bir kayıp olması ve en az 10 yıl sigortalı çalışması 1880 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gibi detayların yerine getirilmesi gerekiyor.

HANGİ HASTALIĞI GEÇİRENLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

* Kanser

* Epilepsi

* Parkinson hastalığı

* Beyin tümörleri

* Behçet hastalığı

* Organ nakli (kemik iliği hariç)

* AIDS

* Tüberküloz

* Siroz

* Zeka geriliği

* Şizofreni

* Bipolar bozukluk

* Multipl skleroz (MS)

* Serebral palsi

* Felç

* Uzuv kayıpları

* Demans

* Görme kaybı