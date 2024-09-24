SGK uzmanından kritik uyarı: Bu kişilerin emekliliği iptal olacak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Özgur Erdursun, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Bu kişilerin emekliliği iptal ediliyor.

Haber Merkezi

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sigortalı olarak gösterilen ancak fiilen çalışmayan kişilerin emeklilik süreçlerinde ciddi sorunlar yaşayabileceğini uyardı.

Özellikle, kendi adına işletmesi ya da şirket ortaklığı olan kişilerin başka bir işyerinde çalışmadan sigortalı gösterilmesinin yasadışı olduğunu belirtti.

28 Şubat 2011 öncesinde bu durumun tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin 4/a SSK prim günlerinin iptal edileceğini vurgulayan Erdursun, bu tarihten sonra çalışanların farklı bir işte sigortalı olmalarının mümkün olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Ltd. Şti. veya A.Ş. yönetiminde bulunanların 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olamayacaklarını, önceki dönemlerde SSK’lı olanların ise prim kesintisine göre durumlarının değişebileceğini ekledi.

EMEKLİLİĞİNİZ İPTAL OLABİLİR

Erdursun, kendini sigortalı gösterenlerin yanı sıra başka bir kişiyi de sahte sigortalı gösterdiği durumlarda, her iki tarafın emeklilik hakkının kaybedileceğini açıkladı.

Ayrıca, eksik prim günlerinin isteğe bağlı Bağ-Kur ile tamamlanabileceğini hatırlatan Erdursun, 1260 gün prim ödenmesi durumunda Bağ-Kur şartlarına geçiş yapılacağını da ekledi.

SSK’dan emekli olmak isteyenlerin bu konularda dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Erdursun, yasal olmayan yollarla emeklilik hedefleyenlere karşı uyarılarda bulundu.