Sherlock Testi: Zehirli Tabak Hangisidir? 3 Saniyede Fark Edin!

Yağmur Dinç

Beyin bulmacaları basit bulmacalardan daha fazlasıdır; eğlence kisvesi altında ustaca gizlenmiş zihinsel bir egzersizdir. Bu düşündürücü zorluklar bizi bariz olanın ötesinde düşünmeye iterek yaratıcı problem çözmeyi teşvik eder.

İnternette sayısız çeşitte zeka oyunu mevcut ve her biri bilişsel becerilerinizi keskinleştirmek ve zihinsel çevikliğinizi artırmak için tasarlanmış benzersiz zorluklar sunuyor.

Şu sıralar insanların kafasını karıştıran bir zeka oyunu da hangi yiyecek tabağının zehirli olduğunu bulmak.

Bu eğlenceli meydan okuma, hem dedektiflik hem de analitik becerilerinizi test etmenin harika bir yoludur.

Aşağıdaki görüntü üç yemek tabağını gösteriyor. Göreviniz bunlardan hangisinin zehirli olduğu. Bunu çözebilir misiniz?

Bekleyin! Bu bulmacaya dalmadan önce bu zorluğa daha fazlasını ekledik: Bu bulmacayı 3 saniyede çözmeniz gerekiyor.

Kaynak: Bright Side

Beyin jimnastiği, zihninizi keskin tutmanın, eğlenmenin ve hatta problem çözme yeteneğinizle arkadaşlarınızı etkilemenin harika bir yoludur.

Bu zeka oyunu, gözlem ve yaratıcı düşüncenizin bir testi olan bir bulmacayı çözmeyi içerir. Sahneyi dikkatlice inceleyerek, kolayca çözebilirsiniz.

Bulmacayı çözdün mü?

Zaman daralıyor. Acele edin!

Zaman baskısı altındayken, dikkatinizi odaklamanız ve daha hızlı düşünmeniz gerekir. Bu, kalıpları tanıma ve mantıksal bağlantılar kurma konusunda daha iyi olmanıza yardımcı olabilir.

Zaman doldu!

Peki bu beyin fırtınasında cevabı bulabildiniz mi?

Eğer bulduysanız, tebrikler. Analitik becerileriniz gerçekten işe yaramış.

İşte çözümü: