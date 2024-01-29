Show TV’den şoke eden karar: İzleyicilerin gözdesiydi, final yapıyor... Yaklaşık 1 ay önce Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan diziden izleyicileri şaşırtan karar geldi. Dizi, final kararıyla duyanları şoke etti.

ensonhaber.com

Show TV'de izleyicilerle buluşan ve başrollerini İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in paylaştığı Kara dizisi, erken final kararı aldı.

Most Production imzası taşıyan dizi, perşembe akşamları ekrana geliyordu.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

Kara dizisi, hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara'nın, genç adamla sürpriz bir şekilde kesişen Zeynep'in hikayesini anlatıyordu.

Dizi, beklenmedik bir şekilde erken veda kararı aldı. Bu karar, izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, dizinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu.

O tarihte final yapıyor

Başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in üstlendiği Kara dizi, ekranlara veda ediyor. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi, 1 Şubat tarihinde 5. bölümle final yapacak.

Dizinin konusu

Ailesinin hayatını karartanlardan hesap sormak için yola çıkan Kara, geçmişe ait sırları çözdükçe düşmanının kızı olan Zeynep’e daha çok yakınlaşacak. İntikam için çıktığı bu yolculuk ikisinin de kaderini birbirine bağlayacak.