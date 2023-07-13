Sıcaklıklar 40 dereceye dayandı! 13 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı! Meteoroloji, 13 Temmuz 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre, bu hafta Türkiye genelinde ve İstanbul’da yüksek hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise ülke genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar ise yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uyararak, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi bazı grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan sıcaklık haritasına göre; yarın hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa’nın Türkiye’nin en sıcak yerleri olması bekleniyor. Antalya’da cumartesi günü de hava sıcaklığının 43 derece olması, Adana ve Aydın’da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yurttaşlara sıcak havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Koca şu ifadeleri kullandı:

“Sıcak çarpması ciddi bir klinik durumdur. Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpmasında yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz.”

Bölgelerde hava

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık