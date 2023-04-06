Sıcaklıklar ne zaman artacak! Yeni hava durumu raporu: O bölgede yaşayanlar dikkat! Meteoroloji, resmi internet sitesinden hava durumuna dair detayları paylaştı ve vatandaşları sağanak yağış konusunda uyardı. Gün geneline ilişkin haritayı da yayınlayan Meteoroloji, tedbirli olunmasını söyledi.

Türkiye genelinde yazdan kalma bir günler yaşandı. Özellikle İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye kadar ulaştı.

Vatandaşlar artık baharın tamamen geldiğini düşürken, bugün yağışlı bir hava hakim olmaya başladı.

Özellikle batıda sağanak yağış yerini ara sıra güneşe bırakırken, vatandaşlar günün geri kalan kısmında havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Dışarı çıkmadan önce hava durumuna hakim olmak isteyenler ise son paylaşılan verileri merak ediyor.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemeyenler Meteoroloji'nin sitesine yöneldi.

Özellikle dışarı çıkmaya hazırlananlar bir sürprizle karşılaşmamak için, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı..

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bitlis, Gaziantep, Kilis, Siirt, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Manisa, Denizli, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın batısının yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.