ŞİFA KAYNAĞI! Zahterin faydaları nelerdir? Zahter bitkisi nelere iyi gelir? Alternatif tıp alanında sıkça kullanılan zahter bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte zahterin merak edilen faydaları..

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Halk arasında kara kekik yada dağ kekiği olarak bilinen zahter bitkisinin faydaları merak ediliyor.

Roma döneminden beri insanlığın alternatif tıp alanında kullandığı zahter bitkisi birçok sağlık probleminin çözümü için kullanılmaktadır.

Hem kuru hem de taze olarak tüketilebilen zahterin her iki türüde son derece lezzetli ve faydalıdır.

Zahterin kurutularak baharat haline getirilen hali Gaziantep, Mardin ve Mersin gibi illerimizde yemeklerin içinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Ayrıca zahterin kurutulmuş hali çay şeklinde demlenerek tüketilebilir. Zahterin içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır.

Peki, zahterin faydaları nelerdir? İşte zahter bitkisinin insan sağlığına faydaları..

Zahterin faydaları nelerdir?

- Yara, yanık ve zamanla ciltte oluşmuş lekelerin tedavisinde etkilidir.

- Akne temizliğinde kullanılır ve akne oluşumunu önler.

- Enerji verir.

- Yorgunluğu alır.

- Stresi azaltır.

- Zahter yağı ve suyu saçları güçlendirerek saç dökülmelerini engeller.

- Zahter yağı veya suyu mantar ve sedef tedavisinde etkilidir.

- İştah açıcı bir özelliği vardır.

- Hazımsızlık, ishal, şişkinlik ve gastrit gibi sorunlarla mücadele eder.

- İdrar söktürücü özelliği vardır.

- Sindirim problemlerine karşı son derece etkilidir.

- İçeriğindeki vitaminler ve mineraller sayesinde soğuk algınlığı probleminde etkilidir.

- Öksürüğü azaltır ve bronşları açar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kış aylarında tüketildiğinde grip ve soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır.

- Kanserli hücrelerle mücadele eder.