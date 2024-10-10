Şifası ayrı, hikayesi ayrı… Bu ilçedeki suyun sıcaklığı her mevsim aynı! Giren cildini yeniliyor

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan Ilıcaksu Sarıkız Kaynağı, hem eşsiz doğal güzellikleri hem de zengin tarihi efsaneleriyle adından söz ettiriyor.

Her yıl doğaseverler ve kültürel gezginlerin ilgi odağı olan bu bölge, özellikle şifalı sularıyla dikkat çekiyor.

SUYU ŞİFA DAĞITIYOR

Ilıcaksu Sarıkız Kaynağı'nın en önemli özelliği, her mevsim sabit kalan 18 derece sıcaklıktaki kaynak sularıdır.

Bu suların cilt ve deri hastalıklarına iyi geldiğine dair halk arasında yaygın bir inanış bulunuyor. Ayrıca, bölgenin doğal güzellikleri, asırlık ağaçları ve muhteşem manzaralarıyla da ziyaretçileri büyülüyor.

800 yıllık dev çınar ağacı ve 300 yıllık kavak ağaçları, bu bölgenin doğal mirasının göz alıcı simgeleri arasında yer alıyor.

SARIKIZ EFSANESİ

Bu bölge sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda efsanevi hikayesiyle de dikkat çekiyor. Sarıkız efsanesi, bu bölgenin tarihine ve kültürel dokusuna derin bir anlam katıyor.

Efsaneye göre, Sarıkız, güzelliği ve iyilikseverliği ile tanınan bir genç kızdır. Ancak, çevresindeki dedikodular nedeniyle ailesi tarafından Domaniç Ilıcaksu’daki bir hocaya gönderilir.

Bu süreçte Sarıkız’ın başından geçenler, halk arasında dilden dile dolaşarak bölgenin kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Sarıkız’ın yerleştiği bölge, zamanla şifalı sularıyla ün kazanmaya başlamıştır. Bu kaynak sularının her mevsim sabit sıcaklıkta akması, özellikle cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinen bir gerçek olarak halk arasında yayılmıştır.