"Şifreni versene" krizine son! Instagram'a "ortak akış" özelliği geliyor... Sosyal medya platformu Instagram, sevgilinizle veya arkadaşınızda ortak ana sayfa akışına sahip olabileceğiniz özelliği duyurdu.

Meta destekli sosyal medya platformu Instagram, yeniliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Instagram, kullanıcıları arasındaki etkileşimi arttırmak amacıyla bir özellik daha ortaya çıkardı.

Ortak akışı hayata geçirmeyi planlayan Instagram, arkadaşlarınızla aynı ana sayfayı kullanabileceğiniz bir özellik getirmeyi planlıyor.

Bildirilere göre şirket bu yeni özellikle kullanıcıların akışlarını birbirlerine dahil edecek.

Hesaplar aynılaşacak

Kullanıcılar özelliği aktifleştirdiğinde iki tarafın da takip ettiği hesapların içerikleri kendi akışlarında görünecek.

Yeni akış ile birlikte kullanıcılar, ortak bir ana sayfada/keşfette gezebilecek ve aynı gönderileri görebilecek.

Ortak akış özelliğinin ne zaman kullanıcılara sunulacağı henüz belli değil.