Sigara satışında flaş karar: 1 Ocak’tan itibaren yasaklanacak

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Belçika, 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık "puf" ve "vape" olarak bilinen elektronik sigaraların satışını yasaklayacak.

Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, bu kararın gerekçelerini gazetecilere açıklarken, ucuz elektronik sigaraların gençleri sigaraya özendirerek nikotin bağımlılığına yol açtığını ve bu nedenle ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Vandenbroucke, ayrıca bu elektronik sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin çevreye zarar verdiğine dikkat çekerek, bu ürünlerin tehlikeli atık kimyasallar yarattığını belirtti.

AVRUPA’DA İLK

Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." açıklamasında bulundu.

Belçika, 1 Ocak’ta uygulamaya geçireceği yasakla Avrupa Birliği ülkeleri arasında tek kullanımlık elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke olacak. Bu hamle, diğer AB ülkelerine de örnek teşkil edebilir.

Kaynak: AA