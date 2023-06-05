Sigaraya zam mı geldi? 5 Haziran en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları Sosyal medyada dolaşan iddialara göre sigara fiyatlarına zam geldiği söyleniyor. Sigara kullanan vatandaşların gündeminde güncel sigara fiyatları yer alıyor. Peki sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en düşük ve en pahalı sigara fiyatları…

2023 yılının başında sigara fiyatlarına 4 TL zam gelmişti. Yapılan zammın ardından en düşük sigara 32 TL, en yüksek sigara ise 35 TL olmuştu.

Sigara kullanan vatandaşlar yeni zam konusunda gelişmeleri takip ederken, beklenen haber geldi.

Sosyal medya üzerinden dolaşan iddialara göre sigaraya büyük oranda zam geldiği söyleniyor. Vatandaşların gündeminde sigara fiyatları yer alıyor.

Kısa süre içerisinde büyük etkileşim alan haberin doğruluğu ise merak konusu oldu. Zamlı fiyatlar ise merak edilen konular arasında.

Peki Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en düşük ve en pahalı sigara fiyatları…

Sigaraya zam mı geldi?

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre sigaralara 5 TL zam geldi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Sigara fiyatları

En pahalı sigara fiyatının 43 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacağı iddia edildi.