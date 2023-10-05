Sigarayı bıraktıracak yeni zam: Tam 15 TL birden… Tiryakiler çıldıracak! Son dönemde sigara ve tütün ürünlerine gelen ardı ardına zamlar, tiryakileri maddi açıdan oldukça zor durumda bırakıyor. Bu kez gelen zam sigarayı bıraktıracak cinsten. Tam 15 TL birden… İşte yeni fiyatlar!

ensonhaber.com Sigara fiyatlarına gelen zamlar, özellikle tiryakileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının artırılmasıyla başlayan zamlar, sigara ürünlerinin fiyatlarını yükseltti. Bu durum, sigara kullanıcılarını ekonomik anlamda olumsuz etkiliyor. 15 TL zam! Son olarak, sarmalı tütün ürünlerine gelen 15 TL'lik artış, 85 TL olan ürünlerin fiyatını 100 TL'ye çıkardı. Bu zamların ardı arkası kesilmezken, tiryakiler artan maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor. Son olarak Philip Morris ve JTI gruplarına 5 TL zam gelmişti. Şimdi ise Camel Yellow 100 gr sarmalık tütün 85 liradan 100 liraya çıkarıldı. Sarmalı tütüne gelen zam ardından sosyal medyada büyük tepki çekti. Güncel sigara fiyatları