Sigorta girişi 2000-2003-2005-2008 olanlar dikkat! Pirimsiz emekli olacaksınız... İŞTE O ŞART EYT'nin meclisten geçmesinin ardından, emekli olmak isteyenler pirim ve gün sayısını hesaplamaya başladı. Ancak farklı meslek gruplarına mensup olan bireylerin emeklilik süreleri ve prim ödeme şartları, çalıştıkları sektörlere ve sigorta sistemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

EYT, seçim öncesinde meclisten geçti ve uzun zamandır bekleyen binlerce vatandaş emekli oldu.

Bu yapılan yeni düzenleme sayesinde, birçok vatandaşın da emeklilik hakları öne alındı.

Daha önce 2036'da emekli olması planlanan kişilerin, yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşı öne çekilecek.

Prim sayısı düşürülecek

Yakın gelecekte Meclis'e sunulacak olan yeni emeklilik reformu ile birlikte, küçük esnaf ve çiftçiler de dahil olmak üzere 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülecek.

Bu düzenleme ile prim gün şartı 9,000'den 7,200'e indirilecek. Kuaförler, manavlar, bakkallar, tesisatçılar, pazarcılar, marangozlar, terziler gibi küçük esnaflar da daha az prim ödeyerek emekli olabilecekler.

Sigortalıların prim yükü azalacak

Bağ-Kur sigortalılarının prim yükü azalacak. Ayrıca kendi hesabına çalışan doktorlar, eczacılar, avukatlar gibi meslek grupları ve isteğe bağlı prim ödeyenler de reform kapsamına alınacak