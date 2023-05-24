Şimdiden biriktirin, pişman olmayın! Karpuz çekirdekleri meğer... Herkesin yerken ayırdığı karpuz çekirdekleri, aslında sağlığa faydalarıyla muhteşem bir besin. Karpuz çekirdeklerinin tüm faydalarını sizler için araştırdık.

Sıcak havaların vazgeçilmez meyvesi karpuz, olgunlaşmaya başladı. Her öğün tüketilebilen karpuz, çekirdekli meyveler arasında yer alıyor. Karpuzu yerken çekirdeklerini ayıklayanlardan iseniz artık bu alışkanlığınızı değiştirebilir. Çünkü karpuzun çekirdeğinin faydaları da saymakla bitmiyor. Sağlığa etkilerini duyan, karpuz çekirdeklerini biriktiriyor. Peki karpuz çekirdeğinin faydaları nelerdir? Karpuz çekirdeği nasıl değerlendirilir? Anlatıyoruz... Karpuz çekirdeği faydaları Günlük 100 gramlık bir karpuzun çekirdeğini tüketmek vücudun magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar. Karpuz çekirdeği B vitamini yönünden iyi bir kaynaktır. Sinir sistemine ve bağışıklık sistemine karşı iyi gelir. Hafızayı güçlendirmek için karpuz çekirdeği tüketilebilir. Bir avuç karpuz çekirdeği 1 litre suya ilave edilerek kaynatılır. Kaynayan su ılıdıktan sonra gün içinde 1 su bardağı içilir. Şeker hastalığına iyi geldiği bilinir. Karpuz çekirdeği saç sağlığı için de kullanılabilir. Saçlarda dökülme ve kırılmayı engelleyici etkisi vardır.