Simsiyah diyenler yanıldı! Bakın görme engelliler dünyayı nasıl görüyormuş... Halk arasında çoğu kişi görme engellilerin dünyayı simsiyah gördüğünü düşünür. Ancak bu durum sandığınızın tam aksidir. Tüm bildiklerinizi unutun bakın görme engellilerin dünyayı nasıl görüyorlarmış...

Editör: Seda Yeşilyurt

Pek çok kişi görme engelli bir kişi gördüğünde onun dünyayı simsiyah gördüğünü düşünür. Görme engelli bir kişinin dünyayı simsiyah algıladığını düşünmemizin nedeni ise gözümüzü kapattığımızda gördüğümüz şeydir.

Ancak kendimizden yola çıkarak oluşturduğumuz bu fikir görme engellilerin dünyayı algılamasını doğru tasvir etmez. Her ne kadar algıladıklarının derin bir siyahlık olduğunu düşünsek de durum bundan ibaret değildir.

Görme engellilerin dünyayı kavrayış biçimleri de doğuştan veya sonradan görme engelli olmalarına göre değişir.

SİMSİYAH GÖRMÜYORLAR...

Halk arasında yaygın olan görme engellilerin dünyayı siyah algıladıkları düşüncesine Dr. İrem Özdemir tarafından açıklık getirildi. Özdemir’in yaptığı açıklamalar görme engellilerin dünyayı nasıl algıladıklarını anlattı.

Özdemir görme engellilerin dünyayı siyah ya da karanlık olarak algıladıklarına karşı olan düşüncenin aslında yanlış olduğunu ve bu durumun oldukça farklı olduğunu aktardı.

Özdemir konuya dair yaptığı açıklamada görme engellilerin dünyayı nasıl gördüklerini, “Çoğu kişi, görme engellilerin dünyayı siyah ve karanlık gördüğünü zannediyor çünkü gözlerimizi kapattığımız zaman tek görebildiğimiz şey siyahlık ama bu aslında böyle değil. Beyne giden ileti koptuğu için görme engelliler hiçbir şey görmüyor. Bizim için hayal etmesi zor ama şöyle düşünün. Nasıl ki tek gözünüzü kapattığınızda o gözün gördüğü tüm alanlar yok oluyor, görme engelliler de bu şekilde görüyor.” ifadeleri ile açıkladı.

RENKLER IŞIKLAR GÖREBİLİYORLAR

Uzman isim doğuştan kör olan insanların, hayatları boyunca çevrelerini görsel olarak hiç algılamadıkları için kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey görmezken sonradan kör olanlar; renkler, şekiller, ışıklar, karanlık gibi şeyler görebildiklerinin altını önemle çizdi.

Sonradan görme engelli olan bir kişi ise dünyayı algılamada ki deneyimini ise, “Şu anda koyu kahverengi bir zemin üzerine, önde ve merkezde turkuaz ışıldamalar var. Hatta şu anda yeşile dönüştü. Şu anda üzerinde sarı benekler olan parlak maviye ve tüm manzarayı kaplama tehlikesi gösteren turuncu da var. Görüşümün geri kalan kısmında ezilmiş geometrik şekiller, karalamalar ve bulutlar ve ben tarif edemeden değişiyorlar. Bir saat sonra gelin, bambaşka olacaklar. Tüm bu dağınıklıktan kaçmak için gözlerimi kapatsam, bir şey değişmiyor. Hiç gitmiyorlar.” ifadeleri ile aktardı.

Sonuç olarak doğuştan görme engelliler, daha önce algılamadıkları bir şeyi göremeyecekleri için hiçbir şey görmüyorlar ancak sonradan kör olanlar ışıklar, şekiller, renkler gibi bazı görüntüleri zihinlerinde canlandırabildiklerinden dolayı deneyimleri farklı oluyor.