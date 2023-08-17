Sineklerden anında kurtulun! Sivrisinekleri yok eden doğal yöntem.. Sivrisinekleri sizden uzak tutacak doğal bir yöntem olduğunu biliyor muydunuz? İşte sinekleri yok edecek o doğal yöntem..

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Sıcak havalarda ortaya çıkan sivrisinekler herkesin korkulu rüyası olmuş durumda. Isırdığı bölgeleri kaşındırmasıyla bilinen sivrisinekler sıcak havalarda insanları bezdiriyor.

Peki yaz aylarında çoğalan bu sivrisineklerden nasıl kurtulabilirsiniz hiç düşündünüz mü?

Bazen sinek ilacının bile fayda etmediği durumlar yaşanabiliyor. Sinek ilacı içerisinde bulunan kimyasallar nedeniyle bazıları tarafından tercih edilmiyor.

Fakat evinizde uygulayacağınız doğal yöntemler ile sineklerden kurtulmak mümkün. Sizde sineklerden kurtulmak istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

İşte sineklerin korkulu rüyası olan o doğal yöntem..

Bir limonu ince ince dilimleyerek bir kavanozun içerisine koyun. Daha sonra kavanoz içerisine fesleğen ve biberiye yaprakları ilave edin.

Bu karışımın içerisine bir iki damla limon otu yağı katın. Bilindiği üzere limon otu yağı güçlü bir böcek kovucudur.

Elde ettiğiniz bu karışımın üzerine su ilave edin ve bu suyun üzerine bir mum koyun.

Sivrisineklerden dolayı huzursuz olduğunuz ortamlarda bu mumu yakarak hem ortama güzel bir koku verecek hemde sineklerden kurtulacaksınız..