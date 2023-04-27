Sinem Kobal hangi projede yer alacak? "Ekranlara geri dönüyorum" demişti... Bir süredir ekranlardan uzak olduğu bilinen Sinem Kobal'dan yeni proje duyurusu gelmişti. Ünlü ismin hangi projede yer alacağı merak ediliyor. Peki Sinem Kobal hangi projede yer alacak?

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturdu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına aldılar. Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de kameralara takılmış ve yeni proje haberlerini duyurmuştu.

Sinem Kobal hangi projede yer alacak?

48 yaşındaki isim, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları yanıtladı ve ''Sinem çok özledi. Ailece ekranlara yaklaşacağız yakında'' ifadelerini kullandı.

"Yaz aylarından sonra..."

"Kim Milyoner Olmak İster?"in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ayrıca yaz sezonu ile ilgili de planlarından bahsederek "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" diye konuştu.