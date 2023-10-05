Sirke kilo vermeye yardımcı olur mu, yağları eritir mi? Günde ne kadar sirke tüketmeliyiz? Sirkenin zayıflatıcı etkisinin olup olmadığı sık sık araştırılmaktadır. Peki sirke sayesinde kilo vermek mümkün mü? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

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Elma, üzüm ve benzeri çeşitli meyvelerden elde edilebilen sirke mucizevi faydaları ile insan vücuduna birçok katkı sağlıyor.

Anti bakteriyel özelliği bulunan sirke kan şekerini düzenler ve bağışıklığı destekler.

Vücudun kötü bakterilere karşı mücadele etmesini sağlayan sirke insülin duyarlılığını artırmaktadır.

Sirkenin ayrıca kan basıncını düşürmesi, kalp damar hastalıklarının riskini en aza indirmesi gibi insan sağlığı üzerine birçok olumlu faydası bulunuyor.

Sirke doygunluk hissini artırmakla ilişkili olarak gıda tüketimini azaltmakta ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

Sirke zayıflatır mı?

Sirke zayıflamayı sağlayarak yağ yakımını artırmaktadır. Kan yağlarını düşüren sirkenin birçok faydası bulunuyor.

Sirkenin zayıflatıcı özelliğinden yaralanmak için bir bardak suya 15 veya 30 ml sirke atmak yeterli.

Bu da bir veya iki çorba kaşığına denk geliyor. Bu karışımı sabah veya akşam içebilirsiniz.

Düzenli olarak sirke ve su karışımı tüketerek kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Yapılan araştırmalara göre sirke tüketmek:

- Cilt altı yağlanmayı azaltıyor

- Kan şekeri kontrolünü daha kolay hale getiriyor

- İnsülin duyarlılığını artırıyor

- Kilo vermeyi hızlandırıyor

- Karın içi yağlanmayı azaltıyor

ÖNEMLİ NOT :

Böbrek yetmezliği bulunan kişilerin sirke kullanırken son derece dikkatli olmaları gerekir.

Ayrıca kan şekerini düzenlemek için ilaç kullananların sirkenin kan şekerini düşüreceğini unutmayarak bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir..