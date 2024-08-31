Sırrı buz küplerindeymiş! Koltuklardaki o lekelerden eser bırakmıyor... Ev temizliği sırasında özellikle de koltuklarda oluşan o lekeler bir hayli can sıkıcı olabiliyor. Çeşitli leke çıkarıcılarla temizlenmeye çalışan bu lekeler meğer buz küpleriyle birkaç dakikada temizlenebiliyormuş.

Editör: Seda Yeşilyurt

Çoğu ev hanımı temizlik sırasında koltuk yüzeyinde oluşan lekelerden oldukça şikayetçidir. Özellikle de çocuklu evlerde kaçınılmaz bir durum haline gelen bu lekelenmeler çeşitli deterjanlar yardımıyla giderilmeye çalışılır.

Uzun uğraşlar sonucunda lekeyi gidermeyi başarıyor olsalar da çeşitli temizleyicilere tonlarca para vermek yerine lekelerden kurtulmak için doğal yöntemlerde bulunur.

Bu doğal yöntemler arasında yer alan buz küpleri koltuklarda oluşan o can sıkıcı lekeleri dakikalar içinde gidermenize yardımcı olacak.

BİRKAÇ TANE BUZ KÜPÜ YETİYOR...

Çocuklu evlerde birçok yüzeyde çeşitli lekelerin oluşması kaçınılmaz olabiliyor. Özellikle de sakız ve çikolata gibi çocukların tüketmeyi sevdiği abur cuburlar koltuklarda istenilmeyen lekeler oluşmasına neden olabiliyor.

Yapışan sakızlar, ellerden bulaşan çikolatalar nedeniyle oluşan lekeleri temizlemek yerine çeşitli temizleyiciler kullanmak yerine birkaç tane buz küpü kullanın lekeler kısa sürede nasıl kayboluyor görün.

Öncelikle, bir buz paketi veya birkaç buz küpünü bir poşet içine koyun ve bu poşeti lekeli bölgeye yerleştirin. Buzun, sakız veya çikolata lekesinin üzerine on dakika kadar oturmasına izin verin. Buzun soğutucu etkisi, lekelerin sertleşmesini sağlar ve böylece temizlik işlemini kolaylaştırır.

Lekeleri dondurma işlemi tamamlandıktan sonra sertleşmiş lekeyi nazikçe kazımak için plastik bir spatula ya da tereyağı bıçağı alarak lekeyi temizleyin. Bu işlem de tamamladıktan sonra, kalan kalıntıları temizlemek için hafif nemli bir bezle koltuk yüzeyini silin ve iyice kurulayın lekelerin nasıl kaybolduğunu görecek ve bir daha pahalı deterjanlara ihtiyaç durmayacaksınız.