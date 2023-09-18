Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Futbolseverler zorlu mücadelenin detayları hakkında aramalarına hız verdi. İşte maçın detayları..

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Sivasspor ile Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5 hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek.

Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor ile Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ankaragücü'nün kozlarını paylaşacağı maçın detayları merak uyandırdı.

Sivasspor bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde ederek 5 puan topladı.

Ankaragücü ise bu sezon henüz galibiyet alamadı. Ankara ekibi oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 2 puan topladı.

Sivasspor taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkarken Ankaragücü'de bu sezonki ilk galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak.

Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 18 Eylül 2023 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.