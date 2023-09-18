Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor ile Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 5 hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek.
Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor ile Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ankaragücü'nün kozlarını paylaşacağı maçın detayları merak uyandırdı.
Sivasspor bu sezon oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde ederek 5 puan topladı.
Ankaragücü ise bu sezon henüz galibiyet alamadı. Ankara ekibi oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 2 puan topladı.
Sivasspor taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkarken Ankaragücü'de bu sezonki ilk galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak.
Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman?
Sivasspor - Ankaragücü maçı 18 Eylül 2023 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.