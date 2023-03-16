Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi son 16 turu.. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın detayları..

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçları bugün tamamlanacak. Temsilcimiz Sivasspor evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubunu lider olarak tamamlayan Sivasspor son 16 turunda Fiorentina ile eşleşmişti. Geçtiğimiz hafta İtalya'da oynanan ilk maçı İtalyan ekibi Fiorentina 1-0'lık skorla kazanmıştı. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor sahasında karşılaşacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Temsilcimiz tur mücadele edecek. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman oynanacak? Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart 2023 Perşembe (bugün) günü saat 20.45'te oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında naklen yayınlanacak.