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Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte zorlu maçın detayları..

ensonhaber.com Sivasspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 14 puan topladı. Sivasspor bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı altı maçta galibiyet alamadı. Öte yandan takımın başına geçtiğimiz haftalarda Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor yeni hocasıyla yükselişe geçti. Bordo mavililer Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı 12 maçta topladığı 22 puan ile 6. sırada yer alıyor. Peki, Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Sivasspor - Trabzonspor maçı 27 Kasım Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Sivasspor - Trabzonspor maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek..