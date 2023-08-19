Siyah noktalardan kolayca kurtulun! Siyah noktaları yok eden doğal karışımlar.. Siyah noktalar birçoğumuzun en büyük cilt sorunları arasında bulunuyor. Peki siyah noktalardan nasıl kurtulabilirsiniz. İşte siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak doğal karışımlar..

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Ciltte meydana gelen siyah noktalardan kurtulmak için bazı karışımlar bulunuyor. Bazen pahalı kremler alsak dahi siyah noktalardan kurtulamayız.

Fakat evde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler ile siyah noktalardan kurtulabilirsiniz.

Ciltte oluşan siyah noktların birçok sebebi bulunmaktadır. İşte siyah nokta oluşumuna sebep olan bazı etkenler;

- Yaş ve cinsiyet

- Genetik siyah nokta yatkınlığı

- İyi temizlenmeyen makyajın ardından ciltte oluşan bakteriler

- Hava kirliliği

- Terleme

- Yağlı cilt tipi

İşte siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak bazı doğal karışımlar;

Kabartma tozu ve su karışımı

Kabartma tozu cildi temizleme özelliğine sahiptir.Kabartma tozu ciltte bulunan kirleri, yağı ve ölü deriyi ciltten arındırmaktadır. İki yemek kaşığı karbonatı iki yemek kaşığı su ile karıştırıp siyah nokta olan noktalara uygulayın.

Daha sonra cildinizi ılık su ile durulayın ve yüzünüzü nemlendirici bir krem sürün. Bu işlemi haftada iki yada üç kez yaparak sonuç elde edebilirsiniz.

Yeşil çay

Antioksidan açısından oldukça zengin olan yeşil çay cilt için son derece faydalı bir içecektir. Yeşil çay paketini keserek açın ve bir çay kaşığı su ile karıştırın. Bu karışımı cildinize 2-3 dakika masaj yaparak uygulayın. Daha sonra yüzünüzü ılık su ile durulayın.

Limon,bal ve esmer şeker karışımı

Esmer şekeri bal ve limon ile karıştırarak harika bir peeling oluşturabilirsiniz.Bu üçü bir araya geldiğinde etkili bir yüz peelingi yapabilirsiniz.

Bu karışım için bir yemek kaşığı esmer şeker, iki yemek kaşığı limon suyu ve bir yemek kaşığı balı harmanlamanız yeterlidir. Oluşan karışımı dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın.Daha sonra durulayarak bekleyin..