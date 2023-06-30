Siyah noktaları kökünden emiyor! Her evde var ama bilinmiyor... Özellikle burun bölgesindeki siyah noktalarından kurtulmak isteyenlere müjde! Rafta duracağına hemen bu tarifi uygulayın ve kurtulun...

Ciltteki gözeneklerin kir ve toz ile tıkanmasıyla birlikte siyah noktalar oluşur. Siayh minik noktacıklar genellikle burun üstünde dikkat çeker. Hoş bir görüntü olmayan ve özgüvensizliğe neden olan siyah noktalardan kurtulmak aslında çok basit. Tek yapmanız gereken, kahve telvesini çöpe atmamak... Genellikle cilt bakımı için kullanılan kahve telvesinin birçok alanda yararı bulunmaktadır. Türk kahvesini tükettikten sonra dibinde kalan telve, maske olarak kullanılabilir. Siyah noktaları ovalayın Granüllü yapıya sahip olan telve ile cilde peeling yapıldığına ölü hücrelerden arınmayı sağlar. Kahve telvesi siyah nokta oluşmasını engeller. Kirli gözenekleri temizler.