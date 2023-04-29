Siyasetçileri ayakta tutuyor! Uyumadan önce 1 bardak için, deşarj olun... Sinir sistemini yatıştırıcı etkisiyle popüler olan papatya çayının faydaları ve tüketimini sizler için araştırdık.

Bahar gelince taze taze açan, kokusuyla ayrı bir huzur veren papatya, kırların en güzel örtüsüdür.

Çiçekler arasında en masumu, en makulü, en sevilenidir papatya...

Kimisi koparmaya kıyamaz, kimisi koklamaya kıyamaz papatyaları. Hediye olarak beyaz papatya vermenin anlamı ise, saflık, masumiyet, sonsuz sevgi demektir. Böylesine anlamlı bir çiçek, yalnızca ruha değil bedene de şifa vermekten geri kalmıyor elbette.

Aktar raflarında neredeyse yok satan "papatya çayı", son dönemlerde oldukça revaçta.

Papatya çayının faydaları, birçok uzman tarafından çeşitli araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Papatya çayı, özellikle de insan vücudu için son derece faydalı.

Hem sağlık için hem de kişisel bakımda tercih edilen papatya çayının en önemli özelliği ise, antidepresanlar ile yarışması.

Kafein içermeyen özelliği ile uykusuzluk problemine de yol açmayan papatya çayı kas ağrılarından sindirim sistemine kadar birçok hastalığa da iyi geliyor. Özellikle de sinir ve strese...

İşte uyumadan önce 1 bardak papatya çayının faydası...

Papatya çayının özellikleri

Papatya çayını geceleri düzenli olarak tüketirseniz, negatif enerjilerin vücudunuzdan ayrıldığına şahitlik edersiniz.

Papatya çayı, rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisiyle dikkat çeker. Sinirleri yatıştıran papatya çayı, kaliteli bir uyku sağlar. Böylece gün içerisindeki gerginlik seviyesi düşer.

Zaten papatya özünün anksiyete ya da depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara karşı olumlu etkisi olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda sindirim sistemi, mide sorunları, vücut ağrıları, sinüzit, kadın hastalıkları gibi birçok konuda iyileştiricidir.