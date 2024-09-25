Soğandan gözüm yandı derdine son! Bıçağa birkaç damlatmak yetiyor... Yemek yapımı sırasında en zorlayıcı işlemlerin başında soğan doğrama yer alır. Gözlerin yaşarmasına neden olduğu için oldukça can sıkıcı olan bur durumun çözümü meğer bıçağa birkaç damlatacağınız o ürünle son buluyormuş.

Haber Merkezi

Yemekleri yemek yapan ürünlerin başında şüphesiz soğan gelir. Kattığı lezzet ve sağlığa olan faydaları nedeniyle severek tüketilen soğan doğranma aşamasında her ne kadar seviliyor olsa da gözleri yaşarttığı için oldukça can sıkıcıdır.

Soğanın içinde bulunan sülfür bileşikleri, doğrandığında havaya yayılır ve gözlerle temas ettiğinde gözlerin yaşarmasına neden olur. Bu durumu bertaraf etmek için çeşitli yöntemler bulunur.

Uygulanan bu yöntemler kimi zaman etkili olurken kimi zamanda hiçbir etki göstermeyebilir.

Ancak söz konusu yöntemler arasında olan ve her evde bulunan o malzeme ile uygulayacağınız yöntem gözlerinizde yaşarmayı silip atacak.

BIÇAĞA BİRKAÇ DAMLA DAMLATMAK YETİYOR

Mutfakların olmazsa olmazları arasında yer alan yağ meğer soğandan yanan gözlerinize de çare oluyormuş.

Bıçağa damlatacağınız birkaç damla yağ soğanın yakıcı etkisini götürmede oldukça etkili olacak ve soğan doğramak artık bir çile olmaktan çıkacak.